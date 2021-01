La Diaz ufficializza l’acquisto di Rafael Giorgio

Prima operazione del mercato di riparazione per la Diaz che in data odierna ufficializza l’ingaggio dell’italo-brasiliano Rafael Giorgio.

Laterale classe 1985, Giorgio ha militato per tanti anni in Italia toccando praticamente tutte le categorie e risultando sempre un elemento importante per i rispettivi club. Il neo acquisto della Diaz proviene dall’Ilves FS Futsal, compagine della Serie A finlandese, adesso il ritorno nel bel Paese ed in Puglia, dove in passato ha vestito, tra le altre, la maglia degli Azzurri Conversano in Serie A2.

“Siamo contenti di aver portato a termine questa operazione – dichiara il presidente Giuseppe Cortellino – perché la squadra aveva bisogno di essere rinforzata dal punto di vista numerico e dell’esperienza. Diamo il benvenuto a Rafael Giorgio nella nostra famiglia augurandoci che possa darci una grossa mano in questo 2021. Un grazie lo rivolgo all’Ilves FS Futsal per la buona riuscita dell’operazione”.

Giorgio è giunto nelle scorse settimane in Italia, mentre la Diaz ha completato tutto l’iter burocratico che potrebbe permettere al talento sudamericano di poter essere già a disposizione del tecnico Giuseppe Di Chiano a partire da oggi.