La Diaz torna finalmente in campo contro lo Chaminade

Dopo un tempo lunghissimo la Diaz si appresta a tornare in campo per affrontare sabato 19 dicembre (ore 16) lo Chaminade in occasione dell’undicesima giornata del campionato di Serie B, girone G, di calcio a 5.

Diaz che non scende in campo dal 31 ottobre, data in cui i biancorossi persero in casa contro il Canosa, “Abbiamo lavorato dieci giorni il mese scorso – esordisce il tecnico biancorosso Giuseppe Di Chiano – poi ci siamo fermati e abbiamo ripreso questa settimana purtroppo forzata. Inutile parlare di tutti i disagi vissuti, adesso pensiamo a lavorare ed a muovere la classifica”.

Di fronte ci sarà uno Chaminade che ha conquistato 3 punti in 4 gare disputate. La trasferta di Campobasso sarà un’incognita per gli uomini di Giuseppe Di Chiano, “I rischi possono essere di natura atletica perché non ci alleniamo da tanto e non si può forzare in settimana – sottolinea – avendo anche delle rotazioni limitate. La certezza è che in questi giorni ho visto il gruppo motivato dal fatto di riprendere a giocare, questa è stata una cosa positiva perché mi hanno dimostrato voglia di giocare e riprendere il cammino”.

Dicembre coincide con il mercato e dopo la cessione di Francesco De Cillis all’Atletico Cassano (leggi qui), la Diaz si guarda attorno, “Il mercato è lungo, ora siamo concentrati su questa partita e durante le festività cercheremo di recuperare qualche altra partita. Se ci sarà l’occasione la valuteremo – confessa Di Chiano – ma solo giocatori che ci possono aiutare ad alzare il livello della squadra”.

Sabato contro lo Chaminade si riparte da zero, ad esserne consapevole è lo stesso tecnico biscegliese, “Inizia un altro campionato, la squadra ora è rimaneggiata perché ci mancano alcuni elementi, ma vogliamo fare bene salire in classifica iniziando già da sabato a Campobasso”.