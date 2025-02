La Diaz suona la decima, Futbol Cinco e Nettuno ko / VIDEO

Turno di campionato agrodolce per le biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che sono scese in campo nel pomeriggio di sabato 1 Febbraio.

I biancorossi di Di Chiano si aggiudicano il derby pugliese battendo per 4-1 l’Aradeo grazie alla doppietta di De Cillis ed ai sigilli di Dell’Olio e Rappa. Con la vittoria odierna, la decima in campionato, la Diaz sale a quota 33 punti mantenendo il vantaggio di 3 lunghezze sul Soverato. Sabato prossimo, i biscegliesi saranno di scena ad Altamura per affrontare l’Alta Futsal.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Sconfitta esterna per il Futbol Cinco che cade ad Andria, nel derby della sesta provincia contro la Futsal, per 5-1. Il gol dei nerazzurri porta la firma di L’Erario mentre, per la compagine di casa, reti di Miccoli (doppietta), Subrizio, Mazzuolo e Rella. I ragazzi di Tritto restano sempre ad 8 punti e, nel prossimo turno in programma sabato 8 Febbraio ospiteranno al “Pala Cosmai” il Cassano Murge.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Non basta la rete di Palermo ad evitare il ko del Nettuno contro il Poggiorsini. Difatti, la squadra barese sbanca il “Centro Sportivo Aurora” per 2-1. Per i biancazzurri si tratta della settima battuta d’arresto nella stagione regolare. Sabato prossimo trasferta a Lucera per sfidare il Futsal Lucera.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco