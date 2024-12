La Diaz stravince e sale in vetta, stop in trasferta per il Cinco, pareggia il Nettuno / CLASSIFICHE

Ottimo successo per la Diaz nello scontro diretto contro il Nausicaa Calcio a 5, vinto 9-3, che consente ai biancorossi di salire al primo posto a pari merito con il Soverato. Il Futbol Cinco chiude il girone d’andata con un’altra sconfitta per 4-2 contro il Volare Polignano. La trasferta di Altamura si chiude 2-2 per il Nettuno.

La Diaz Bisceglie dilaga 9-3 nel match andato in scena al “PalaColombo” di Ruvo contro il Nausicaa Calcio a 5, valido per il nono turno del girone G di Serie B. La gara parte in salita per i biancorossi con il vantaggio degli avversari, ma le reti di Binetti e Sasso ribaltano il risultato. La squadra allenata da mister Di Chiano prende il largo grazie alle marcature di De Cillis, autore di una doppietta, Pedone, Binetti, Dell’Olio, Rappa e ad un autogol. Ora la compagine biscegliese sorpassa proprio il Nausicaa e sale in vetta con il Soverato, che in questo turno ha riposato, a quota 20 punti.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B

Il Futbol Cinco non riesce ad abbandonare l’ultimo posto in graduatoria e cede 4-2 contro il Volare Polignano nell’ultima giornata d’andata del campionato di C1 Puglia. Le reti di Salerno e Di Benedetto non bastano ai nerazzurri per evitare la sconfitta finale.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C1

Il Nettuno C5 ottiene un prezioso punto in trasferta contro la Soccer Altamura nell’ottavo turno del girone A di Serie C2. Protagonista dell’incontro Spadavecchia, che realizza un’importante doppietta.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C2

FOTO: UFFICIO STAMPA DIAZ BISCEGLIE