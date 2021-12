La Diaz si muove sul mercato, ufficiali due operazioni in entrata

Doppia importante operazione di mercato messa a segno dalla Diaz che nelle ultime ore ha perfezionato gli acquisti di Igor Da Rocha e Xabi Apalategi.

Proviene dalla Serie A2, Igor Alexandre Da Rocha Nunes, laterale classe 2000 nativo di Oporto. Il neo acquisto della Diaz è da tre anni in Italia, dove ha esordito con la maglia del Sammichele (A2). Poi l’anno successivo l’approdo in B al Montesicuro Tre Colli. Il calcettista portoghese ha cominciato l’attuale stagione nelle fila della Gear Siaz Piazza Armerina, Serie A2 girone D, mettendo a segno due reti in campionato. Adesso l’approdo a Bisceglie per dare il suo contributo al club del presidente Cortellino, “Ho scelto la Diaz prima di tutto per gli obiettivi che hanno – dichiara Igor Da Rocha – questo ha fatto la differenza, oltre all’ambiente fatto da persone e dirigenti di cui tutti parlano un gran bene”.

Proviene dalla Spagna invece Xabier Apalategi Menéndez, meglio noto come Xabi, universale classe 1998 di Donostia – San Sebastian. L’iberico proviene dall’Antiguoko KE Futsal (terza divisione spagnola) e da qualche giorno si è messo a disposizione di mister Danisi cominciando a lavorare con i suoi nuovi compagni che da subito hanno potuto cominciare ad apprezzare le sue qualità.

Igor Da Rocha e Xabi saranno disponibili in vista del prossimo match di campionato che vedrà la Diaz affrontare in trasferta il Mirto.