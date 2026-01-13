Operazione di mercato messa a segno dalla Diaz che ha ufficializzato l’arrivo nel roster dello spagnolo Josè Reyno.
A disposizione di mister Di Chiano arriva dalla Just Mola un giocatore che ha maturato numerose esperienze nel campionato italiano.
Adesso l’approdo a Bisceglie per dare il suo contributo alla compagine presieduta da Giuseppe Cortellino, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Cetraro che ha visto ridursi il vantaggio proprio sui calabresi a sole due lunghezze. (credit foto: Just Mola)