La Diaz si avvicina all’esordio in Final Eight di Coppa Italia Serie B

Comincia l’avventura della Diaz alle Final Eight di Coppa Italia Serie B in programma dal 21 al 23 marzo tra Falconara e Jesi.

La compagine presieduta da Giuseppe Cortellino (alla seconda partecipazione consecutiva) agli ottavi di finale, in programma venerdì 21 marzo alle ore 14:00, sarà opposta al Cures. L’avversario dei biscegliesi occupa la quinta posizione nel girone E di Serie B. In gara secca, però, tutto può accadere soprattutto contro una squadra di valore ed esperienza come quella laziale che tra le sue fila annovera gente come l’estremo difensore Mareca, Medici ed Emiliano Cittadini che in passato ha vestito la maglia del Futsal Bisceglie.

Diaz che giunge nelle marche con Rappa squalificato che dovrà saltare il quarto di finale. Da verificare le condizioni di Binetti. Mister Di Chiano farà, come sempre, riferimento ai giocatori che hanno guidato la stagione, a partire da capitan Pedone, per provare a superare il primo turno. Gara trasmessa in diretta streaming sulla pagina YouTube della Divisione Calcio a cinque. (Foto: Felice Nichilo)