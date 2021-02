La Diaz schiacciasassi al PalaDolmen, battuto anche il Barletta

Vince ancora la Diaz e lo fa anche in occasione del recupero della sesta giornata di campionato superando al PalaDolmen un coriaceo Barletta con il risultato finale di 5-3.

Alla vigilia Di Chiano deve fare a meno dell’infortunato Giorgio, sul fronte opposto Barletta che lascia fuori Rafa Gonzalez. Cadini dopo un minuto e mezzo mette a lato un diagonale dalla destra, la replica arriva dal piede di Divincenzo che al 5’ sfiora il palo più lontano. Elia cerca la via del gol, ma Prezioso chiude bene. Il vantaggio biscegliese arriva dai piedi di Cadini che scarta due avversari e mette nell’angolino basso alla sinistra dell’estremo ospite. Diaz che fa la partita ed il raddoppio arriva poco dopo con Sellak che sfrutta al meglio una imbucata di Cadini. Gara riaperta da Divincenzo che dal nulla trova il gol del 2-1. Errore di percorso per una Diaz che riprende le redini della partita andando al riposo sul 3-1 con la rete di Natale Di Benedetto.

La ripresa comincia con il gol di Divincenzo dopo appena sessantasei secondi, ed un Barletta che comincia a credere che fare punti al PalaDolmen sia possibile. Sinigaglia chiude bene sullo stesso bomber barlettano, mentre al 5’20” il palo ferma il tentativo di Cadini. Allo scoccare dell’ottavo minuto Iodice si mette in proprio e dopo sgroppata da banda sinistra realizza la quarta marcatura biscegliese. Passano appena quarantaquattro secondi e Divincenzo su calcio di punizione mette la palla all’incrocio dei pali, tripletta personale per lui e rete del 4-3 che riapre per l’ennesima volta il match. Capacchione per due volte spreca l’occasione del pari, Sinigaglia al 15’ è determinante in uscita bassa su Molina. Nel finale la rete di Elia da posizione decentratissima vale il definitivo 5-3 per la Diaz che sale a quota 24 punti in classifica collezionando la quarta vittoria interna consecutiva.

Ironia della sorte sabato le due squadre si affronteranno nuovamente per giocare la diciannovesima giornata del girone G.

DIAZ-BARLETTA 5-3 (p.t. 3-1)

DIAZ: M. Sinigaglia, Monterisi, Sasso, Di Benedetto, Elia, V. Sinigaglia, Di Gregorio, Cadini, Sellak, Cassanelli, Iodice, D’Addato. All: Di Chiano

BARLETTA: Prezioso, Dazzaro, Chiariello, Filannino, Molina, Capacchione, Chica Miranda, Divincenzo, Campese, Mazzuoccolo, Severino, Coroforte. All: Capursi

MARCATORI: 8’50” p.t. Cadini (D), 10’26” Sellak (D), 12’38” Divincenzo (B), 17’10” Di Benedetto (D); 1’06” s.t. Divincenzo (B), 7’54” Iodice (D), 8’38” Divincenzo (B), 19’20” Elia (D)

AMMONITI: V. Sinigaglia (D); Sasso (D)

ARBITRI: Carnazza (Taranto), Corsini (Taranto); CRONO: Conca (Barletta)