La Diaz pesca il Defender Giovinazzo per l’esordio in Coppa della Divisione

Sarà la Coppa della Divisione ad inaugurare ufficialmente la stagione 2024/2025 della Diaz Bisceglie.

La compagine presieduta da Giuseppe Cortellino sarà protagonista in campo il prossimo 21 settembre (PalaCosmai di Bisceglie) affrontando il Defender Giovinazzo in occasione del turno preliminare della manifestazione.

Il regolamento prevede la gara unica con la partecipazione di tutte le squadre iscritte ai Campionati Nazionali di Serie A, Serie A2 Elite, Serie A2 e Serie B. La società appartenente alla categoria inferiore disputerà la gara in casa. In caso di gara che coinvolge due società appartenenti alla stessa categoria il tutto verrà determinato per sorteggio effettuato dalla Divisione Calcio a 5.

Nelle gare della Coppa della Divisione, possono partecipare tutti i giocatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 nati dal 1 gennaio 2002 in poi, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età.