La Diaz concede il bis, sarà ancora Final Eight di Coppa Italia Serie B

La Diaz per la seconda volta consecutiva nella sua storia approda alla Final Eight di Coppa Italia di Serie B dopo aver superato questa sera il Nausicaa 2-1 nel secondo turno della competizione.

Al PalaColombo di Ruvo sono gli ospiti a dover fare la partita con l’obbligo di vincerla per passare il turno. A sbloccare la gara ci pensa invece Sergio De Cillis per l’1-0 che porta le due squadre al riposo. Nella ripresa i calabresi impattano con il rigore realizzato di Sinopoli. In caso di parità si andrebbe ai supplementari. Appendice che la Diaz evita grazie al 2-1 firmato da Tarantini. Nel finale Nausicaa con il quinto di movimento, Diaz che perde Rappa (espulso), ma alla fine i biscegliesi possono esultare approdando alla fase finale che si terrà dal 21 al 23 marzo nelle Marche. (Foto: Felice Nichilo)