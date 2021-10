La Diaz cade a Canosa, Futbol Cinco e Nettuno ok

Una vittoria ed una sconfitta. Questo è il bilancio delle portacolori biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno impegnate nel futsal scese in campo nel pomeriggio di sabato 23 ottobre.

Secondo ko stagionale per la Diaz battuta per 6-3 dal Canosa nel match valevole per la terza giornata del campionato cadetto serie G disputatosi al Palasport “Mauro Lagrasta”. Le reti dei padroni di casa portano la firma dell’ex di turno Iodice, Galindo Pozo, autori di una doppietta, a cui si aggiungono i sigilli di Goncalez De Paiva ed Heredia Heredia. Per i biancorossi invece Di Vincenzo, Cassanelli e autorete.

Diaz che rimane a quota 3 punti in classifica in compagnia di Mirto e Sammichele e, nel prossimo turno, in programma sabato 30 ottobre, ospiterà al “Paladolmen”lo Sporting Venafro.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Torna alla vittoria il Futbol Cinco che supera per 3-1 l’Atletico Aradeo nel quinto turno del massimo campionato regionale di calcio a 5. Per i nerazzurri a segno De Cillis, Tritto e Uva mentre, per gli ospiti, Riso. Biscegliesi che si portano a quota 7 punti in graduatoria, che significa sesto posto,in compagnia di Volare Polignano ed Aradeo. Sabato prossimo, il Futbol Cinco si recherà nella tana del New Team Taranto calcio a5.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Prima vittoria stagionale per il Nettuno che sbanca il campo dell’Audax San Severo per 4-6 nel posticipo della terza giornata del campionato serie c2 girone A. Con i tre punti ottenuti i biancazzurri abbandonano l’ultima posizione in graduatoria e nel prossimo turno ospiteranno al “Centro Sportivo Aurora” la vicecapolista Futsal Terlizzi.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2