La Diaz 2025/2026 riparte dalla confema di mister Di Chiano

Riparte dalla riconferma del tecnico la Diaz che, nella serata di ieri, ha annunciato la permanenza in panchina di mister Giuseppe Di Chiano per la stagione 2025/26.

Un rinnovo importante per la compagine biscegliese, frutto dell’ottima stagione appena conclusa, che ha visto i biancorossi protagonisti del girone G di Serie B e qualificati ai playoff in virtù di un torneo di ottimo livello chiuso al secondo posto alle spalle del solo Soverato. L’obiettivo di tutti in casa Diaz è di ripartire delle basi poste quest’anno per ottenere traguardi sempre più ambiziosi e la scelta di confermare l’allenatore va certamente nella direzione di organizzare e programmare con anticipo il prossimo campionato per farsi trovare pronti e recitare nuovamente un ruolo da protagonisti.