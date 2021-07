La Di Liddo sfiora la medaglia olimpica, quarta la staffetta azzurra

Una grande gara ed il nuovo record italiano non bastano all’Italia e ad Elena Di Liddo per conquistare la prima medaglia olimpica in carriera. La staffetta italiana 4×100 mista mixed, della quale fa parte la biscegliese, chiude in quarta posizione in finale.

All’Aquatics Centre di Tokyo gli azzurri, in corsia 4, sfoderano una prestazione di assoluto valore con Thomas Ceccon (dorso), Nicolò Martinenghi (rana), Elena Di Liddo (farfalla) e Federica Pellegrini (stile libero) che chiudono ad un soffio dal bronzo con un quarto posto finale con il tempo complessivo di 3:39.38. Medaglia d’oro alla Gran Bretagna che ha fissato il nuovo record del mondo con 3:37.58, argento per la Cina (3:38.86), bronzo per l’Australia (3:38.95) di poco avanti agli azzurri.

Elena Di Liddo che scenderà ancora in vasca alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per disputare la finale della 4×100 femminile prevista alle ore 4:15 di domenica mattina 1 agosto.