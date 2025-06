La cavalcata di Sportilia Volley si chiude con la festa: biscegliesi promosse in Serie C

La Sportilia Volley si assicura il primato nel triangolare della prima fase dei playoff di Serie D e conquista la promozione in C. Le ragazze biscegliesi superano Castellana Grotte e New Volley Torre, aggiudicandosi il meritato salto di categoria.

Nella sfida tra le due squadre rivali, il set conquistato dalla compagine brindisina sulle avversarie ha decretato la promozione aritmetica delle biancazzurre, che immediatamente ha fatto scattare i festeggiamenti. Il successo in Serie D della squadra allenata da coach Nuzzi avviene in piena continuità con le tante gioie regalate dalla società biscegliese, come il titolo nazionale Under 16 CSEN, il titolo provinciale Under 18 FIPAV ed il primo posto nella terza divisione junior femminile. Il presidente Angelo Grammatica ha espresso tutto il suo orgoglio per gli ottimi traguardi raggiunti: “La promozione in Serie C è il meritato coronamento di una stagione entusiasmante, frutto del lavoro di squadra, della passione e della crescita costante delle nostre atlete. Continueremo con entusiasmo su questa strada, consapevoli che la vera vittoria è costruire, anno dopo anno, un ambiente sano e stimolante in cui ogni ragazza possa esprimere il meglio di sè”. Inoltre non sono mancate le congratulazioni nei confronti di tutte le componenti di un organico eterogeneo, formato da giovani pallavoliste maturate nel vivaio ed atlete più esperte e strutturate in grado di far valere la propria autorevolezza nel mantenere compatto il gruppo.

FOTO UFFICIO STAMPA SPORTILIA BISCEGLIE