La capolista Città di Falconara si impone contro un buon Bisceglie Femminile / CLASSIFICA

Ritorno amaro al PalaDolmen per il Bisceglie Femminile, sconfitto dal Città di Falconara in occasione del match valevole per la sedicesima giornata di Serie A.

Rientra l’emergenza tra le neroazzurre con Nicoletti, Ion e Giuliano abili ed arruolabili, mentre Montufo è in lista per onor di firma. Tra le marchigiane assente bomber Marta. Ritmi subito molto alti con le ospiti che colpiscono un palo con Dal’Maz al termine di un’azione convulsa in area. Non tarda ad arrivare la risposta di Giuliano che impensierisce Dibiase. Tema tattico ben delineato: Falconara a spingere nella metà campo di un Bisceglie organizzato che prova a sfruttare gli spazi in ripartenza. Da una di queste situazioni Ion al 7’20” sfiora il bersaglio grosso. Poco più di un minuto dopo è brava Oselame su Taty. Bisceglie pericoloso a metà tempo con la conclusione di Loth, Dibiase risponde presente. Falconara che preme con Ferrara e Fifò, pugliesi che rispondono con le azioni pericolose di Nicoletti prima e Ion dopo. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.

La ripresa vede le ospiti spingere ancora di più con il Bisceglie costretto a difendersi nella propria trequarti campo. Dal nulla al 6’ Janice da banda destra beffa Oselame con un diagonale che vale lo 0-1 Falconara. La reazione del Bisceglie è nel diagonale di Ion di poco a lato. Al 9’40” ci prova Giuliano con una grande giocata, ma la fortuna non l’assiste. Un rimpallo all’11’ favorisce il contropiede di Janice che dribbla Oselame e deposita la palla in rete per la doppietta personale di giornata. Nel finale Di Chiano schiera Ion quinta di movimento, ma la soluzione tattica produce due conclusioni di Elpidio che la difesa avversaria disinnesca.

Bisceglie Femminile che mantiene l’ottava posizione a quota 15 punti, mentre il Città di Falconara sale a quota 39 punti sempre più in testa alla graduatoria.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DI SERIE A

BISCEGLIE FEMMINILE-CITTÀ DI FALCONARA 0-2 (0-0 p.t.)

BISCEGLIE FEMMINILE: Oselame, Nicoletti, Jimenez, Giuliano, Elpidio, Montufo, Ion, Marino, Loth, Soldano, Loconsole, Colamartino. All. Di Chiano



CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase, Taty, Luciani, Ferrara, Dal’Maz, Praticò, Pandolfi, Janice Silva, Fifò, Pereira, Polloni. All. Neri



MARCATRICI: 6′ s.t. Janice Silva (F), 11′ Janice Silva (F)



AMMONITE: Ferrara (F), Soldano (B)



ARBITRI: Giovanni Losacco (Bari), Nicola Acquafredda (Molfetta) CRONO: Antonio Dimundo (Molfetta)