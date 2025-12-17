La biscegliese Valeria Simone premiata tra le eccellenze sportive del CUS Bari

Lo scorso 16 dicembre, nella sede centrale dell’Università di Bari, si è svolta la cerimonia di premiazione delle eccellenze sportive 2025 iscritte al CUS Bari. Tra gli atleti premiati ha ricevuto un importante riconoscimento anche Valeria Simone, lottatrice del Team Palomba Wrestling.

L’atleta biscegliese, studentessa della Facoltà di Scienze delle Attività Motorie e Sportive, si è distinta conquistando la medaglia di bronzo ai Campionati Universitari disputati ad Ancona lo scorso 31 maggio, confermando il proprio valore sportivo a livello nazionale.

Il premio assume un significato particolare anche per il Team Palomba Wrestling, guidato dagli allenatori Tommaso Cilardi e Nicolangelo Samarelli, insieme al dott. Giuliano Palomba, da sempre promotore dell’idea che attività fisica e studio rappresentino un binomio inscindibile. Un percorso che trova nella carriera di Valeria Simone un esempio concreto di equilibrio tra impegno sportivo e formazione universitaria.