La biscegliese Valeria Simone conquista il podio al Campionato Nazionale Universitario di lotta

Prestigioso risultato per la lottatrice biscegliese Valeria Simone, che sabato 31 maggio ha conquistato una medaglia di bronzo al Campionato Nazionale Universitario svoltosi al PalaPrometeo di Ancona. L’atleta, appartenente al Team Francesco Palomba e iscritta alla facoltà di Scienze delle Attività Motorie e Sportive, ha gareggiato per il Cus Bari, distinguendosi in una delle categorie più competitive della manifestazione.

Il Campionato, riservato agli atleti universitari regolarmente iscritti per l’anno accademico 2024/2025, ha riunito sul tappeto i migliori talenti italiani della lotta olimpica. Valeria Simone è riuscita a imporsi con determinazione, conquistando una medaglia che testimonia non solo il suo valore tecnico, ma anche l’eccellente preparazione atletica maturata con il suo team.

Nonostante l’impegno e la grinta mostrati in gara, gli altri due atleti biscegliesi del Team Palomba, Dario Troilo e Diego Depalma, non sono riusciti a salire sul podio, ma hanno rappresentato con onore i colori del Cus Foggia e il lavoro svolto dallo staff tecnico.

Il successo di Valeria Simone ha un significato profondo per il Team Palomba, guidato dagli allenatori Tommaso Cilardi, Nicolangelo Samarelli e dal dott. Giuliano Palomba. Il podio conquistato conferma la validità della missione portata avanti dal gruppo sportivo: coniugare attività fisica e studio, due dimensioni fondamentali nella crescita equilibrata dei giovani atleti.