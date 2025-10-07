La biscegliese Gaia Mastrototaro conquista la Pro Card IFBB e scrive la storia del bodybuilding Italiano

Una giornata destinata a entrare negli annali del bodybuilding italiano: lo scorso 4 ottobre, Gaia Mastrototaro ha trionfato nella competizione nazionale della IFBB Professional League, conquistando la vittoria nella sua classe di altezza nella categoria Fit Model e imponendosi come vincitrice Overall su tutte le categorie. Un risultato che le ha permesso di ottenere la prestigiosa Pro Card, il riconoscimento che segna ufficialmente il suo ingresso nel mondo del professionismo internazionale.

Con la Pro Card, l’atleta biscegliese entra a pieno titolo nell’élite mondiale della IFBB, con la possibilità di gareggiare nei circuiti professionistici che conducono fino al leggendario Mr. Olympia, massima espressione del bodybuilding globale.

Sul palco, la Mastrototaro ha incarnato perfettamente lo spirito della categoria Fit Model, combinando eleganza, tonicità e presenza scenica. La sua esibizione, caratterizzata da un equilibrio impeccabile tra grazia e forza, ha conquistato la giuria, che le ha assegnato con decisione la vittoria assoluta.

La IFBB Professional League rappresenta oggi la vetta più alta per chi sogna una carriera nel bodybuilding. Ottenere la Pro Card significa accedere a un circuito di atleti d’élite, valutati secondo standard internazionali di eccellenza e con l’opportunità di misurarsi sui palcoscenici più prestigiosi del mondo.

La vittoria di Gaia Mastrototaro è un simbolo di orgoglio per tutto il movimento italiano del fitness: dimostra che disciplina, talento e resilienza possono trasformare un sogno in una realtà di successo. Con il suo trionfo, Gaia non solo entra nella storia dello sport nazionale, ma si prepara a rappresentare con fierezza l’Italia nelle competizioni professionistiche mondiali.