La biscegliese Anna Musci è Atleta dell’Anno al Galà dell’Atletica Pugliese

La biscegliese Anna Musci è stata grande protagonista lo scorso 24 aprile al Circolo Tennis “Hugo Simmen” di Barletta in occasione del Galà dell’Atletica Pugliese. La manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale FIDAL Puglia, ha rappresentato un momento significativo per lo sport regionale, esaltando i successi conseguiti dagli atleti pugliesi e riflettendo sull’importanza del movimento sportivo nella nostra regione e sul notevole indotto che alimenta.

Il talento in forza all’Alteratletica Locorotondo ha ricevuto il riconoscimento quale Atleta dell’Anno, premio ricevuto anche da Lapo Bianciardi del G.S. Avis Barletta. Un premio meritato per Anna Musci pesista italiana in costante ascesa e punta di diamante dell’atletica pugliese.

A dare prestigio alla serata, il presidente nazionale della FIDAL, Stefano Mei e il presidente del Comitato Regionale FIDAL Puglia, Eusebio Haliti, insieme ai rappresentanti della federazione come il consigliere nazionale Domenico Di Molfetta e i consiglieri del Comitato regionale, esponenti delle istituzioni, tra cui la sen. Assuntela Messina, l’assessore allo sviluppo locale e blue economy Piero Petruzzelli, già assessore allo sport del Comune di Bari, e a fare gli onori di casa, Massimiliano Di Leo, assessore allo sport del Comune di Barletta.Presenti ancheil ten. col. Filannino e il Serg. Magg. Iannelli dell’82˚ Reggimento Fanteria ‘Torino’ dell’Esercito. Tutti testimoni dell’importanza dello sport come strumento di crescita e partecipazione. Nel parterre de rois, inoltre, la compionessa Veronica Inglese.

“Questo Galà dell’Atletica Pugliese – ha affermato il presidente regionale Fidal Eusebio Haliti – assume un significato particolare: è il primo sotto la mia presidenza e rappresenta un’occasione unica per celebrare il talento e la dedizione di chi contribuisce ogni giorno a rendere grande l’atletica pugliese. Nel corso del 2024, abbiamo assistito a risultati straordinari, a medaglie conquistate con passione e sacrificio, a prestazioni che hanno portato la nostra regione ai vertici delle competizioni nazionali e internazionali. L’Atletica Pugliese riveste un ruolo di primaria importanza, non soltanto per i risultati agonistici conseguiti, ma anche per la solidità e l’ampiezza del suo tessuto associativo, con oltre 260 società affiliate, nonché per la straordinaria capacità organizzativa, che si concretizza annualmente in più di 300 manifestazioni sul territorio. Una realtà che è già rilevante e che, ne siamo certi, lo diventerà sempre di più in futuro. Un grande in bocca al lupo a tutta l’Atletica pugliese per l’anno 2025. Un ringraziamento particolarmente sentito al Presidente Stefano Mei”.