La bielorussa Harnasko (Ginnastica Ritmica Iris) medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020

La Ginnastica Ritmica Iris gioisce per il grande risultato raggiunto dalla bielorussa Alina Harnasko, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

La ginnasta, 20 anni il prossimo 9 agosto, è andata a podio nell’All Around Individuale, andato in scena alla Arike Centre di Tokyo. In finale la bielorussa in forza al sodalizio presieduto dal biscegliese Nico Di Liddo ha chiuso con il punteggio complessivo di 102.700. Medaglia d’oro per l’israeliana Linoy Ashram (107.800), argento per la russa Dina Averina (107.650). Ottimo sesto posto per l’azzurra Milena Baldassari (99.625).

Un risultato che inorgoglisce la Ginnastica Ritmica Iris che da due anni ha puntato sul talento della Harnasko, grande protagonista dello storico quarto posto ottenuto dal club pugliese in occasione dell’ultima Final Six Scudetto, disputata a Torino lo scorso mese di aprile.