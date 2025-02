L’Unione Calcio Bisceglie solleva dall’incarico mister Monopoli

L’Unione Calcio Bisceglie solleva dall’incarico il proprio allenatore, mister Angelo Monopoli, dopo la sconfitta per 2-0 in casa del Manduria Sport, punteggio che fa a capo ad una serie di risultati negativi accumulati nelle ultime partite che hanno portato il club azzurro a prendere questa difficile decisione: mister Monopoli era legato all’Unione Calcio da prima di appendere gli scarpini al chiodo e aveva contribuito da allenatore ai successi della scorsa stagione e dell’inizio di quella corrente.

La società azzurra riserva comunque parole di stima e ringraziamento verso il loro ormai ex allenatore e il suo vice Cristian Guarini, annunciando di sciogliere le riserve sul nuovo allenatore nelle prossime ore.

FOTO DI MARCELLO PAPAGNI