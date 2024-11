Krizia Ruggieri nuova consigliera provinciale Bat della Federazione Ciclismo Italiano

La biscegliese Krizia Ruggieri è stata nominata consigliera provinciale del Comitato Bat della Federazione Ciclismo Italiano in occasione delle elezioni della FCI Regione Puglia dello scorso 16 novembre.

Una soddisfazione che condivide l’Asd Doxa della quale Ruggieri e la vice presidente, “Questo è il frutto di un grande lavoro di squadra e crescita all’interno della nostra Associazione Sportiva. Oggi abbiamo raggiunto uno degli obiettivi prefissati della nostra programmazione – dichiara il presidente Doxa Ciro Di Maio – questo risultato arrivato grazie all’impegno e al duro lavoro costante sul territorio di Bisceglie, hanno portato Krizia Ruggieri a emergere con il supporto di tutti i soci della nostra associazione”.

Un passato da ciclista con risultati importanti a livello nazionale ed internazionale, Krizia Ruggieri dopo aver concluso la carriera nel 2018 è passati poi nei quadri tecnici per approdare nella dirigenza della Doxa. “Felice di aver raggiunto e conquistato questo prestigioso ruolo provinciale – afferma la Ruggieri – dove non mancherà il mio supporto all’interno del 1º direttivo della storia del comitato provinciale della federazione ciclistica e da prima e unica donna atleta e adesso tecnico darò il mio supporto e apporto al Presidente Provinciale eletto Ruggero De Facentis che colgo l’occasione di ringraziare per avermi dato questa opportunità. Soprattutto ringrazio il Presidente Di Maio e tutti i soci e famiglie dell’ASD Doxa che mi hanno supportato sin da subito dandomi spazio – conclude – ruoli e responsabilità all’interno dell’associazione e che raccogliamo oggi i frutti di un lavoro di squadra che sento come casa mia ASD Doxa”.