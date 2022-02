Ko per Unione Calcio e Don Uva, pari e rimpianti per la Virtus

Un punto in tre gare. È questo l’esito delle gare che ha visto protagoniste le biscegliesi Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie.

Gli azzurri di Rumma cadono per 2-0 contro la vicecapolista Corato nel match disputatosi al “Ventura” nel diciottesimo turno del campionato di Eccellenza Pugliese. I padroni di casa sfiorano il vantaggio con Petrignani in apertura. Al 21′ invece, la traversa nega la gioia del gol a Rizzo. Le due reti arrivano nella ripresa e portano la firma di Bozzi al 6′ della ripresa ed al 21′ da Rizzo abile a finalizzare l’assist di Ruibal. La sconfitta contro la compagine coratina costringe gli azzurri ancora a quota 29 punti, attualmente in quinta posizione. Domenica prossima,20 febbraio, i biscegliesi renderanno visita al Team Orta Nova, reduce dallo stop esterno sul campo del Borgorosso Molfetta.

Sconfitta di misura per il Don Uva battuta per 2-1 dalla Nuova Spinazzola. Padroni di casa in vantaggio con Zingaro. I biscegliesi pervengono al pareggio con Conte. Nella ripresa arriva la marcatura di Ludovico che permette, alla squadra barese, di aggiudicarsi l’intera posta in palio. I biancogialli rimangono a quota 19 punti in graduatoria. Nel prossimo turno in programma domenica prossima, al “Di Liddo” arriva il Football Acquaviva.

L’unico risultato positivo di giornata arriva dalla Virtus Bisceglie che ha impattato in trasferta per 0-0 contro l’Audace Cagnano. I biancazzurri sbagliano un calcio di rigore con Cipri al 20′ del primo tempo e, dal 25′ della ripresa, rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione rimediata da Tommasi. In pieno recupero Matera ha l’opportunità di far saltare il banco ma, a tu per tu con l’estremo difensore casalingo, manda a lato. Con il pareggio esterno, la compagine biscegliese si porta a quota 22 punti in classifica. Nel prossimo turno, i ragazzi di Piccarreta ospiteranno sul sintetico cittadino il Real Zapponeta.

