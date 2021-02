Ko esterno per la Diaz in terra calabrese

Sesta sconfitta stagionale per la Diaz, quella rimediata ieri a Mirto in occasione del recupero della quinta giornata del campionato di Serie B, girone G, di calcio a 5.

Gara bloccata, dal punto di vista del risultato, nella prima frazione di gioco con la Diaz che ha bisogno di tempo per adattarsi al campo calabrese ed al tempo stesso per fronteggiare un avversario a caccia di punti. Risultato che si sblocca grazie a Simone Elia che cosi mette a segno la rete numero 25 in stagione. Nella ripresa la musica cambia ed il Mirto prima opera il sorpasso, poi allunga il vantaggio sino al 3-1. Gli uomini di Giuseppe Di Chiano provano a rientrare in partita, riuscendoci grazie a Rafa Giorgio che accorcia il divario. Padroni di casa che hanno il merito di andare a segno per la quarta volta, solo per le statistiche vale il gol di Cadini che chiude la contesa sul 4-3 finale in favore del Mirto, grazie alle marcature di De Vincenti (doppietta), Pace e Savoia.

Biancorossi del presidente Cortellino che rimangono in sesta posizione a quota 15 punti e nel prossimo weekend opereranno un turno di riposo. Sinigaglia e soci torneranno in campo martedì 9 febbraio, ore 20, per affrontare al Pala Dolmen il Sammichele nel recupero dell’ottava giornata.