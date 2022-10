Ko all’esordio casalingo per il Bisceglie Rugby, al “Ventura” passa l’All Reds Roma

Il Bisceglie Rugby non riesce a bissare il successo di Ragusa e frena in casa contro l’All Reds Roma nella seconda giornata di Serie A femminile.

Le ospiti giocano in maniera ordinata fin dai primi minuti e questo produce un primo tempo difficile per la formazione di casa. Difatti, è proprio la squadra laziale a trovare la meta del vantaggio e convertirla per il momentaneo 0-7. In una prima frazione che continua a rivelarsi complicata, le gialloblù riescono a trovare lo spazio per sorprendere le avversarie e segnare la meta con Lucia Pasquale. Il primo tempo si chiude con il risultato di 5-7, con la marcatura di casa che non viene trasformata.

I secondi 40 minuti si aprono nuovamente con la squadra romana padrona del campo e, dopo pochi minuti, arriva la seconda meta che porta il risultato sul 5-12. A questo punto, le Bees provano a scuotersi e riescono a rendersi pericolose, restando, per buona parte dei minuti finali, nella metà campo avversaria, senza però riuscire a sorprendere del tutto l’ottima difesa dell’All Reds.

Non la migliore giornata per le pugliesi, merito anche delle avversarie, brave a mantenere alta l’intensità e la concentrazione fino alla fine della gara. Nonostante ciò, non manca la soddisfazione da parte di tutta la famiglia Bisceglie Rugby per essere tornati a calcare il prato del “Ventura” insieme a tanti sostenitori, che hanno reso ulteriormente speciale questo evento.