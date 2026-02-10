Karate, trionfo dei Bersaglieri cremisi al Trofeo Salento Cup

Grande successo per i Bersaglieri di casa cremisi, che conquistano la coppa del Trofeo Salento Cup totalizzando oltre 80 punti e imponendosi come prima società della manifestazione. La competizione si è svolta domenica 8 febbraio a Francavilla Fontana, al Palasport Emidia, richiamando oltre 400 atleti e 28 società sportive provenienti da tutta la Puglia.

Sui tatami di gara si sono confrontate le categorie Under 10, Under 12, Esordienti, Cadetti, Junior e Senior. Un risultato che rappresenta il frutto di un lavoro costante, della dedizione quotidiana alla disciplina e della passione che anima atleti e tecnici, capaci di trasformare l’impegno in sorrisi e soddisfazioni sul podio.

Determinante il contributo dello staff tecnico, composto da Donato Cannone, Francesco Simone, Laura Dell’Olio e Roberta Adesso, un gruppo interamente “bersaglieresco” che da anni valorizza non solo lo sport, ma anche le attività sociali legate al movimento cremisi.

Il bottino di medaglie conferma l’eccellente prestazione della squadra. Cinque gli ori conquistati da Diletta Minervini, Antonio Lomuscio, Donato Quagliarella, Giovanni Pizzichillo e David Duarte. A questi si aggiungono due medaglie d’argento, ottenute da Roberto Vista e Davide Scaringi, e due di bronzo, vinte da Riccardo Vista e Sergio Quagliarella.

Tutti e nove gli atleti tornano a casa con nuovi stimoli in vista dei prossimi impegni di Serie A e delle qualificazioni, forti di un risultato che certifica la crescita del gruppo e il valore del progetto sportivo portato avanti dai Bersaglieri cremisi.