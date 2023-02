Karate: tre medaglie biscegliesi al Trofeo delle Regioni

È di tre medaglie il bottino complessivo degli atleti biscegliesi che nella giornata di ieri hanno preso parte al Trofeo delle Regioni al Pala Pertini di Noicattaro.

Oltre 170 atleti in gara per le due specialità della disciplina del karate: Kata e Kumite nelle categorie Under 18, Cadetti/Junior Over 18 e Assoluti Master e Veterani.

Tornando in casa biscegliese, due le medaglie d’oro con Lidia Strippoli (O18 +68 kg) che entra di diritto nella squadra pugliese e Michele Di Toma (Master Veterani +75 kg). Medaglia di bronzo, invece, per Donato Cannone (Master Veterani Kata), mentre alla sua prima gara kata per U18 Samuele Totaro che effettua una buona prestazione.

Tutti gli atleti vincitori del Trofeo delle Regioni per le categorie di peso e tutti gli atleti presenti ai Centri Tecnici Regionali entreranno di diritto a far parte squadra che la Puglia presenterà al Campionato Italiano a Rappresentative Regionali previsto a Roma il 18 e 19 marzo.