Karate, sei giovani biscegliesi conquistano la cintura nera

Continua a crescere il movimento del karate cittadino. Nonostante il difficile momento delle società sportive a causa della pandemia di Covid-19, domenica 13 dicembre, ben sei allievi biscegliesi diretti dal maestro Francesco Simone si sono diplomati cintura nera sostenendo gli esami di 1° e 2° dan.

I sei atleti sono stati giudicati da una giuria di tecnici del comitato regionale della Fijlkam capitanati da Sabino Silvestri. Laura Dell’Olio ha conseguito il 2° dan confermando ancora una volta i suoi progressi che l’hanno portata ad issarsi al numero 83 del ranking mondiale WFK Junior. Un altro passo in avanti per la giovane portacolori biscegliese, già vincitrice di due medaglie di bronzo al campionato italiano a squadre regionali e di due ori agli Open internazionali di Sicilia e Campania.

Hanno invece sostenuto brillantemente l’esame di 1° dan i fratelli Hiba e Sohaib Dakibou, Francesco Loiacono, già medaglia d’oro e campione regionale capace di ottenere un quinto posto al campionato italiano Esordienti, Alessandra Mastrapasqua e Donatella Guidacci, rispettivamente medaglie d’argento e bronzo ai campionati regionali.

Un risultato eccezionale per la scuola del maestro Simone che sottolinea la grande crescita della stessa, come dimostrano le venticinque cinture nere formate dal 2006 ad oggi. A conferma dell’ottimo lavoro svolto concorrono anche gli splendidi risultati ottenuti dagli atleti ad inizio anno, prima dello stop delle attività legato alla situazione sanitaria, come la medaglia d’oro e il titolo di campionessa regionale di Kumite Junior di Lidia Strippoli. Affermazioni che avevano proiettato la società tra le prime cento d’Italia nell’anno che doveva chiudere il quadriennio olimpico.

Nonostante le grandi difficoltà del momento, però, la società guarda con grande ottimismo e speranza al futuro con la certezza che quando si potrà ripartire, nel 2021, lo farà con rinnovato entusiasmo.