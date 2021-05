Karate, quattro atlete biscegliesi protagoniste ai Campionati Italiani Under 21

Sono andati in scena da venerdì 14 a domenica 16 maggio, al PalaPellicone di Ostia, i Campionati Italiani di Karate Under 21 che hanno visto la partecipazione di ben quattro atlete biscegliesi seguite dal maestro Francesco Simone.

La kermesse, disputatasi a porte chiuse, prevedeva sia la specialità Kata che Kumite con la partecipazione di oltre cinquecento atleti e per ogni categoria di gara soltanto i primi cinque classificati hanno ottenuto la qualificazione per l’edizione 2021 dei campionati italiani Assoluti. Le portacolori biscegliesi si sono disimpegnate al meglio nonostante la lunga assenza, di circa un anno e mezzo, dalle gare. In particolare Lidia Strippoli, nella categoria Kumite +68 kg, si è battuta con coraggio superando nel match d’esordio l’atleta dell’Asd Budo Cassia, Chiara Ortesta Stemperini, prima di arrendersi ad Anna Zullo. Nella sfida decisiva per accedere alle gare valevoli per le medaglie la karateka biscegliese, nonostante si fosse portata in vantaggio per 0-2, si è lasciata rimontare da Nicole Carrera ed ha ceduto per 3-2.

Le altre ragazze guidate dal maestro Simone hanno invece preso parte alla categoria Kata con Doriana Pasquale che ha concluso davanti alle compagne di squadra ottenendo un punteggio di 20,60. Laura Dell’Olio ha ottenuto lo score di 20,28 mentre Rosalba Di Bitonto ha chiuso con 17,54 in una gara nella quale si sono confrontate con atlete più esperte inserite nelle forze armate.

L’attenzione del tecnico Francesco Simone, adesso, si sposterà sui Cadetti e sugli Junior del Kumite Under 16 e 18 che si stanno preparando per le selezioni ai prossimi campionati Europei che si terranno a Tampere, in Finlandia, il prossimo mese di agosto.