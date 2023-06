Karate: Gruppo Sportivo Bersaglieri Bisceglie in gara al Gran Premio Giovanissimi

Si svolgerà domenica 18 giugno il Gran Premio Giovanissimi del settore Karate al Pala Pertini di Noicattaro dove sarà protagonista Gruppo Sportivo Bersaglieri Bisceglie.

Si ritroveranno sui tatami di Puglia 220 atleti preagonismi Under 12 e Esordienti Under 14 divisi per categorie di peso: 40 kg 42 kg 47 kg per le femminile mentre 40 kg – 42 kg – 47 kg – 50 kg – +55 kg per i maschietti 2 tatami saranno riservati agli atleti di kata.

Accompagnati dal tecnico Francesco Simone, Bisceglie è il suo Gruppo Sportivo Bersaglieri in gara con Veronica Di Terlizzi, Leon D’Addato, Vincenzo Di Benedetto, Sara Di Liddo, Giuseppe Randolfi, Sergio Di Benedetto già medaglia di bronzo ai campionati regionali esordienti e qualificato ai campionati italiani, Antonio Lettini già 5° ai regionali e qualificato ai campionati italiani esordienti, Aurora Mastrapasqua, Alessandro Marzella.

Accompagnati dal Tecnico Donato Cannone con la sezione di Trani nella specialità del kata Marco Napolitano, David Duarte, Sergio Quagliarella, Giovanni Tedeschi, Greta Curci.

Continua il percorso di Lidia Strippoli al Cus Bari. I migliori studenti sportivi si daranno appuntamento dal 17 Giugno al 25 Giugno per partecipare al Campionato Nazionale Universitario settore karate nella classe +68 kg assoluti che si terrà nella Città di Camerino.