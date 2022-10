Karate: due atlete biscegliesi qualificate per i Campionati Assoluti

Due atlete biscegliesi si sono qualificate ai Campionati Assoluti di Karate al termine della fase regionale tenutasi domenica 30 ottobre al Pala Pentassuglia di Brindisi.

Nello storico palasport brindisino 74 atleti pugliesi si sono confrontati sui tatami per competere nelle specialità Kata e Kumite, evento organizzato dalla Metropolitan Karate Brindisi.

Medaglia d’argento e titolo di vice campionessa regionale per Lidia Strippoli, capace di superare l’avversaria con un secco 5-0. Quinto posto invece per Laura Dell’Olio che ha gareggiato nella pool B. Un risultato di prestigio per le due atlete appartenenti al Gruppo Sportivo Bersaglieri Esercito Città di Bisceglie coordinato da Francesco Simone, DT Maestro 4 livello FIJLKAM-SNAQ.

Per le biscegliesi Strippoli e Dell’Olio si aprono quindi le porte delle finali nazionali che si terranno al Pala200 di Settimo Torinese dal 18 al 20 novembre.