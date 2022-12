Karate, buona prestazione degli atleti biscegliesi alla Coppa del Mondo giovanile

Si chiude il sipario sulla Youth League di Jesolo, ultima tappa Italiana della Coppa del Mondo giovanile WKF (World Karate Federation) la massima Federazione Olimpica per il Karaté combattimento controllato.

Dall’8 all’11 dicembre 3300 atleti provenienti 58 nazioni sono stati protagonisti in una delle tappe del circuito più difficili ed importanti dell’anno. Il team Fiamme Cremisi Bersaglieri Bisceglie, coordinato dal Generale di Brigata Esercito Italiano Pio Langella e dal tecnico wkf Francesco Simone non possono che essere soddisfatti di quanto fatto dai loro atleti.

Nella categoria Juniores Kg +76, Francesco Loiacono non riesce a superare il primo turno delle eliminatorie su oltre 86 atleti partecipanti. Tra gli Under 14 Kg+55 buona performance di Aron Pantaleo Sancilli supera l’atleta turco (5-2) e quello rumeno (6-2) ma che non lo porta al ripescaggio pur avendo combattuto in maniera più che positiva. Si ferma al primo turno Alice Simone tra le Under 14 kg-42, superata 1-0 dall’avversaria ungherese.