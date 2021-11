Kappaò Unione Calcio, riscatto Don Uva. Pari nel derby per la Virtus

Weekend agrodolce per le compagini biscegliesi di calcio dilettantistico, con il bottino che riporta una sconfitta, una vittoria ed un pareggio.

Nel campionato di Eccellenza non riesce nel colpaccio l’Unione Calcio Bisceglie, sconfitta con un perentorio 5-1 al “San Sabino” di Canosa dalla capolista Barletta.

Gli azzurri pagano un primo tempo sottotono, inaugurato dalla marcatura al 9′ di Marangi, cui ha fatto seguito il 2-0 al 17′ di Russo, artefice di una precisa conclusione sul primo palo.

Al 28′ il Barletta sigla il tris con Russo, abile a trovare in area la giusta per mira per insaccare nell’angolino basso più lontano. Nella ripresa i biscegliesi recriminano per la traversa di Amoroso all’11’, mentre il Barletta non sbaglia al 16′ con il diagonale vincente di Lavopa che vale il 4-0.

Al 24′ arriva il secondo legno di giornata per l’Unione Calcio, con protagonista Andriano; dopo 4′ Manzari sigla il gol della bandiera al termine di un’azione caparbia (nono centro stagionale), ma il passivo per i biscegliesi peggiora a 3′ dallo scadere, quando il neoentrato Lanzone sigla il definitivo 5-1.

Domenica prossima i ragazzi di mister Rumma ospiteranno la Vigor Trani, attuale fanalino di coda, reduce dalla sconfitta contro Borgorosso Molfetta.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE A

Riscatto del Don Uva nel campionato di Promozione, che al “Di Liddo” supera per 1-0 l‘Atletico Acquaviva nel nono turno di campionato. Per i biancogialli a segno Uva al 14′, artefice di un colpo di testa che batte Lovecchio, sfruttando al meglio il calcio piazzato di Lops.

Successivamente l’estremo biscegliese Troilo è reattivo nel disinnescare un paio di tentativi ospiti, mentre al 32′ Conte accarezza il raddoppio.

Un successo prezioso che significa anche sorpasso in classifica proprio ai danni dell’Acquaviva, con i biancogialli del tecnico Capurso ora a 14 punti. Il prossimo impegno vedrà i biscegliesi ospiti del San Ferdinando.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE A

Pari scoppiettante, invece, in Prima categoria per la Virtus Bisceglie, che impatta per 2-2 tra le mura amiche al cospetto del Città di Trani.

Dopo soli 6′ i tranesi trovano il vantaggio con Dell’Oglio, lesto ad insaccare sulla respinta di Cataldo in occasione del penalty di Dinoia, vantaggio che permane per 2′, in virtù del pari siglato da Di Franco, artefice di un bel destro al volo.

Al 12′ gli ospiti rimettono nuovamente la freccia con Dinoia, ma al 24′ Compierchio riagguanta la compagine tranese con un bel sinistro diretto nell’angolino.

Qualche difficoltà arriva nella ripresa per la Virtus, vista l’espulsione rimediata al 16′ da Preziosa per somma di ammonizioni, anche se è stata ghiotta l’occasione capitata al 90′ a De Cillis con un destro da posizione pericolosa che non ha centrato il bersaglio grosso.

Nel prossimo turno la Virtus sarà opsite dello Stornarella, reduce dalla sconfitta per 2-0 al cospetto della Virtus Molfetta.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE A