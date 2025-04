“Io Corro con te…e per Te” 2025 con la voce di Federica Paradiso e il suo messaggio di speranza

Il prossimo 10 maggio, Bisceglie accoglierà la seconda edizione della manifestazione “Io Corro con te…e per Te” 2025, evento sportivo e solidale organizzato dalla Bisceglie Running e rivolto a persone cieche e ipovedenti. Quest’anno, ad accompagnare i partecipanti con la sua musica sarà Federica Paradiso, giovane cantautrice tranese capace di trasformare la disabilità in una forza comunicativa straordinaria.

Federica Paradiso, 26 anni, laureata in Pedagogia, ha saputo rendere il canto una forma autentica di espressione e riscatto. Il suo percorso artistico nasce da un’intensa esigenza di raccontarsi e raccontare il mondo da un punto di vista diverso, spesso più profondo. Non a caso, la sua voce sarà il cuore musicale della manifestazione, portando un messaggio di inclusione e speranza tra i partecipanti e il pubblico presente.

Nel suo percorso spiccano importanti riconoscimenti ottenuti al Festival della Canzone Cristiana di Sanremo: nel 2023 ha vinto il premio della stampa, mentre nel 2024 è stata premiata per il miglior testo. Due traguardi significativi per una carriera ancora agli inizi ma già segnata da grande sensibilità e talento.

Non solo musica. Federica è profondamente attiva anche nel sociale. Lo scorso anno ha preso parte a una missione di pace in Ucraina e collabora regolarmente con associazioni del territorio impegnate su temi di inclusione e solidarietà. Un impegno che la rende un punto di riferimento per molti giovani e un esempio concreto di come arte e attivismo possano viaggiare insieme.

L’otto marzo è uscito il suo ultimo singolo, “Ci sei riuscita Federica”, che segue il successo di “Nuova Luce”, brano pubblicato a dicembre e molto apprezzato per la sua carica emotiva. Entrambi i brani riflettono l’anima dell’artista, sempre pronta a mettersi in gioco con sincerità e coraggio.

La sua partecipazione alla “Io Corro con te…e per Te” sarà molto più di un semplice accompagnamento musicale: sarà un momento di condivisione e ispirazione, una voce che unisce, sostiene e illumina. In un evento dedicato a chi corre con il cuore prima ancora che con le gambe, la voce di Federica Paradiso rappresenterà l’anima stessa della manifestazione.