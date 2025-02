“Io Corro con Te”, l’edizione 2025 parte con la fase delle iscrizioni

Parte oggi la fase di iscrizione in vista della decima edizione di “Io Corro con Te“, manifestazione non competitiva, organizzata dalla Bisceglie Running, ed aperta a tutti che si svolgerà domenica 12 maggio con la consueta partenza in zona Conca dei Monaci.

L’evento previsto sul lungomare biscegliese avrà un gustoso anticipo. Sabato 11 è prevista la seconda edizione della gara nazionale riservata ad atleti ipovedenti e non vedenti, che porterà runner da tutta Italia a Bisceglie per una due giorni di sport e inclusione.

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso:

– Piccoli Amici Sport in Via Imbriani 171,

– Sant’Andrea, in Via Sant’Andrea 68-70,

– Palestra Fitcenter 2.0 in Via dei Confezionisti 2A,

– Pro Loco Bisceglie in Via Cardinale Dell’Olio 28.