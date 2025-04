“Io Corro con Te… e per te”, Annalisa Minetti madrina dell’edizione 2025

La seconda edizione della “Io Corro con Te… e per Te” 2025 che avrà luogo a Bisceglie sabato 10 maggio vedrà la partecipazione di Annalisa Minetti quale madrina d’eccezione. La nota artista milanese sarà protagonista dell’evento di corsa dedicato a persone ipovedenti e non vedenti organizzato dalla Bisceglie Running.

“Annalisa Minetti non poteva che sposare con entusiasmo l’obiettivo della ‘Io Corro con Te… e per Te’ si legge nella nota stampa; lei che scoprì a 18 anni di soffrire di retinite pigmentosa e degenerazione maculare, malattie che la portarono gradualmente alla cecità. Nonostante questo, è l’esemplificazione che i limiti sono fatti per essere superati. E’ infatti la prima ragazza al mondo con tale deficit a partecipare a un concorso di bellezza vincendo Miss Lombardia 1997 e classificandosi settima a Miss Italia. Dopo aver vinto Sanremo Giovani, nel febbraio 1998 vince il Festival di Sanremo con “Senza te o con te”, divenendo l’unica nella storia a vincere nello stesso anno le due categorie”.

“Da sempre amante dello sport ed in particolare dell’atletica leggera, Annalisa Minetti dal 1999 colleziona medaglie e record (detiene oltre 19 record tra le specialità di velocità, mezzofondo e fondo). La Minetti, infatti, ha partecipato alle Olimpiadi paralimpiche 2012 di Londra dove ha vinto la medaglia di bronzo nei 1500 metri (stabilendo il record del mondo della sua categoria), stesso risultato conseguito anche agli Europei dello stesso anno. Nel 2013 è Oro ai Mondiali paralimpici negli 800 metri (fissando un nuovo record del campionato). Per questi risultati è insignita dal CONI della medaglia al valore atletico sia nel 2012 che nel 2015 e viene nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Dal 2017 si avvicina alla pratica della corsa su lunghe distanze partecipando alla Mezza Maratona Roma-Ostia e alla Maratona di Roma, vincendo in entrambi i casi la medaglia d’Oro FISPES e stabilendo la migliore prestazione europea nella categoria T11, distinguendosi subito come una delle atlete di vertice mondiale delle specialità e collezionando ad oggi oltre 25 titoli italiani, 4 titoli in Meeting internazionali e oltre 40 podi in gare su strada, tanto da venire premiata come Miglior atleta della Fiamme Azzurre (gruppo sportivo del Corpo di Polizia Penitenziaria) nel 2022. Da sempre impegnata nella promozione della pratica sportiva anche per i disabili, è dal 2020 Responsabile Nazionale Pluridisabilità dell’ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani).