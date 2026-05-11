“Io Corro con Te” conquista Bisceglie: oltre 1.500 partecipanti per una festa di sport e inclusione

L’11ª edizione di “Io Corro con Te”, organizzata dalla Bisceglie Running, ha trasformato il lungomare cittadino in una grande festa di sport, inclusione e condivisione, regalando una domenica intensa e ricca di emozioni.

Nonostante il tempo incerto e qualche goccia di pioggia nelle prime ore del mattino, oltre 1.500 partecipanti hanno preso parte alla manifestazione, confermando il forte legame tra la città e un appuntamento ormai simbolo della primavera sportiva biscegliese. Famiglie, bambini, giovani, associazioni, runner e semplici cittadini hanno percorso insieme il tracciato sul mare in un clima di entusiasmo e partecipazione.

Tra i momenti più significativi della giornata, la presenza di persone con fragilità e disabilità della Lega del Filo d’Oro di Molfetta, insieme ai pazienti di Universo Salute Bisceglie e a un gruppo di atleti ipovedenti e non vedenti che hanno preso parte alla corsa, testimoniando concretamente il forte carattere inclusivo della manifestazione.

Grande applauso per Hasan Tayem, atleta di origine giordana arrivato da Padova per partecipare all’evento e premiato come primo atleta straniero non vedente ad aver corso la “Io Corro con Te”. Un momento particolarmente emozionante che ha ribadito il valore dello sport come strumento universale di integrazione e abbattimento delle barriere.

Importante anche la partecipazione del presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti BAT, Giuseppe Ricatti, che ha sottolineato il ruolo dello sport nel promuovere inclusione e partecipazione, e del consigliere regionale Nicola Rutigliano, da sempre vicino alle iniziative sociali e sportive del territorio.

Nel corso della mattinata spazio anche alla sensibilizzazione grazie alla presenza delle associazioni Sud4Pancreas e Sarah, impegnate rispettivamente nella lotta alle malattie del pancreas e nel contrasto alla violenza sulle donne, contribuendo ad ampliare ulteriormente il valore sociale dell’iniziativa.

Tra gli istanti più toccanti della manifestazione, il ricordo della piccola Alicia Amoruso, scomparsa tragicamente nelle scorse settimane. Alla presenza dei suoi compagni di classe, il volo dei palloncini verso il cielo ha unito l’intera comunità in un lungo applauso carico di commozione e affetto. Forte emozione anche per il tributo dedicato ad Alex Zanardi, simbolo di resilienza e punto di riferimento per il mondo paralimpico.

«“Io Corro con Te” continua a rappresentare molto più di una semplice corsa», ha dichiarato il presidente della Bisceglie Running Mauro Sasso. «Ogni anno crescono non solo i numeri, ma soprattutto lo spirito di partecipazione e condivisione che rende questa manifestazione speciale. Vedere insieme famiglie, atleti, persone con disabilità e associazioni significa aver costruito qualcosa di importante per la nostra città».

L’evento si conferma così non solo uno degli appuntamenti sportivi più partecipati del territorio, ma anche una grande esperienza collettiva capace di unire persone di ogni età nel segno dell’inclusione, della solidarietà, della memoria e della voglia di stare insieme.

In chiusura, la Bisceglie Running ha rivolto un ringraziamento a soci, volontari, partner, collaboratori, associazioni e sponsor che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, oltre a tutti i partecipanti che hanno condiviso lo spirito autentico della giornata. (credit foto: Ignazio Ardito)