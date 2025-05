“Io corro con te”, a Bisceglie la decima edizione tra sport, inclusione e memoria

La ASD Bisceglie Running presenta ufficialmente la decima edizione di “Io corro con te”, manifestazione sportiva, culturale e sociale che animerà la città nei giorni 10 e 11 maggio. L’evento sarà presentato domani, 2 maggio alle 10.30 nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, con la partecipazione di autorità istituzionali e sportive.

Dopo il successo dell’edizione 2024, l’iniziativa si rinnova con tante novità, a partire dalla speciale “Io corro con te… e per te”, corsa dedicata a persone non vedenti e ipovedenti, in programma sabato 10 maggio. La gara, con partenza e arrivo dal piazzale antistante la Basilica di San Giuseppe, si svilupperà su un percorso di 9 chilometri lungo la litoranea, coinvolgendo atleti e guide sportive provenienti da tutta Italia. A rendere ancora più emozionante l’evento sarà la presenza della madrina Annalisa Minetti, atleta paralimpica e cantante di fama nazionale.

La festa proseguirà domenica 11 maggio con la classica corsa non competitiva che vedrà oltre 1500 partecipanti colorare il lungomare di ponente di Bisceglie. Un evento gioioso che si intreccerà con la Festa della Mamma e renderà omaggio al quarantennale della scomparsa di Sergio Cosmai. Tra le novità di quest’anno, la possibilità di ritirare le maglie per la corsa nel village allestito già dal sabato pomeriggio nei pressi della Basilica di San Giuseppe.

La conferenza stampa di presentazione vedrà gli interventi del presidente della ASD Bisceglie Running, Mauro Sasso, del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Antonio Giampietro, e del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Io corro con te” si conferma così non solo un evento sportivo, ma anche un grande progetto di inclusione e memoria, reso possibile dal patrocinio del Comune di Bisceglie e dal supporto di numerosi enti e associazioni del territorio.