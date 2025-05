“Io Corro Con Te” 2025: sport, memoria e inclusione sulla litoranea di Bisceglie

È stata una vera e propria festa di sport e comunità la decima edizione della “Io Corro Con Te”, manifestazione non competitiva che ha animato la litoranea di ponente di Bisceglie lo scorso 11 maggio. Oltre 1500 persone di ogni età hanno preso parte all’evento organizzato dalla Bisceglie Running, concludendo un intenso weekend all’insegna dell’inclusione e del benessere all’aria aperta.

Fin dalle prime ore del mattino, numerosi partecipanti si sono messi in fila per ritirare la maglia ufficiale dell’edizione 2025, colorata di verde e impreziosita da un dettaglio speciale: l’effige commemorativa del 40° anniversario dell’uccisione di Sergio Cosmai, direttore del carcere di Cosenza, vittima della ‘Ndrangheta e figura simbolo della legalità. Toccante e intensa la testimonianza della moglie Tiziana Palazzo, presente sul palco insieme ai figli e ai nipoti del dott. Cosmai, per ricevere una targa commemorativa dalle mani del presidente della Bisceglie Running Mauro Sasso e dell’assessore allo Sport Maurizio Di Pinto.

La manifestazione è poi proseguita con il riscaldamento muscolare guidato dallo staff del Fitcenter 2.0, che ha coinvolto con entusiasmo i partecipanti, pronti a percorrere il tracciato vista mare con sorrisi, energia e spirito di condivisione.

“Io Corro Con Te” si conferma una delle iniziative più partecipate della primavera sportiva biscegliese, capace di mettere insieme famiglie, atleti, camminatori e semplici cittadini, tutti uniti da uno stesso desiderio: vivere il territorio in modo sano, accessibile e solidale. (Foto: Tonio Rossi)