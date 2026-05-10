Internazionali d’Italia, Pellegrino vola al terzo turno: ora la sfida a Tiafoe

Andrea Pellegrino continua a sorprendere sulla terra rossa del Foro Italico. Il tennista biscegliese, 29 anni, conquista per la prima volta in carriera l’accesso al terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia, entrando così tra i migliori 32 del torneo.

Determinante il ritiro del francese Arthur Fils, numero 17 del ranking ATP, costretto ad abbandonare il match dopo appena quattro game. Sul punteggio di 4-0 in favore di Pellegrino e dopo circa venti minuti di gioco, il giovane talento transalpino ha accusato un problema fisico che lo ha obbligato a fermarsi, spalancando le porte del turno successivo all’azzurro.

Per un posto negli ottavi di finale, Pellegrino affronterà ora lo statunitense Frances Tiafoe, attuale numero 22 del mondo ed ex top 10 ATP. Una sfida impegnativa contro un avversario dal grande talento e dall’indole imprevedibile.

Dopo aver superato le qualificazioni e i primi due turni del main draw, il sogno romano del tennista biscegliese continua.