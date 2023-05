Internazionali d’Italia, nel doppio Pellegrino supera il primo turno in coppia con Vavassori

Brillante esordio per Andrea Pellegrino nel tabellone di doppio degli Internazionali d’Italia (ATP 1000) in corso al Foro Italico. Il 26enne biscegliese, in coppia con l’altro azzurro Andrea Vavassori (27enne torinese, assieme al quale ha trionfato nell’ATP 250 di Santiago del Cile nel marzo scorso), ha sconfitto il quotato duo composto dal 26enne polacco Hubert Hurkacz (n. 15 del ranking mondiale in singolare) e dal 24enne spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n. 35 Atp, sempre in singolare).

Dopo essersi aggiudicati il set d’apertura per 6/4 (decisivo il break al settimo gioco), Pellegrino e Vavassori hanno sciupato tre palle-break nel terzo gioco del secondo set, quindi nel game successivo gli avversari hanno sottratto loro il servizio, preludio al 6/3 che ha rimandato il verdetto al long tie-break. Qui, in svantaggio 3-5, i due azzurri sono riusciti con lucidità e determinazione a ribaltare la situazione collezionando ben cinque punti consecutivi, prima di imporsi 10-6 tra gli applausi del numeroso pubblico del campo numero 4.

Nell’incontro degli ottavi di finale, Pellegrino e Vavassori affronteranno la coppia vincente dal confronto che vedrà opposti gli specialisti Ram (USA)/Salisbury (GBR) all’altrettanto solido doppio argentino Gonzalez/Molteni.

ARTICOLO DI: MINO DELL’ORCO