L’Inter Club Bisceglie “Javier Zanetti” annuncia cambiamenti nella sua struttura dirigenziale. Dopo circa 30 anni di presidenza targata Pasquale Stripoli, lo scorso 15 giugno si è svolta un’assemblea straordinaria che ha portato all’elezione del nuovo presidente, Vincenzo Patruno, eletto all’unanimità dal consiglio direttivo.
Patruno ha già definito i ruoli chiave all’interno della nuova dirigenza, conferendo la vicepresidenza a Antonio Rossi e Carlo Alberto Ruggieri, mentre i ruoli di segretario, tesoriere e addetto stampa sono stati affidati rispettivamente a Pietro Sasso, Roberto Mastrototaro e Nicola Papapicco.
Fanno parte del nuovo Consiglio Direttivo anche Vincenzo Bernocco, Francesco Brescia, Giacomo Cosmai, Giuseppe Dell’Olio e Vincenzo Porcelli.