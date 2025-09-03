Inter Club Bisceglie: rinnovata la presidenza ed il consiglio direttivo

L’Inter Club Bisceglie “Javier Zanetti” annuncia cambiamenti nella sua struttura dirigenziale. Dopo circa 30 anni di presidenza targata Pasquale Stripoli, lo scorso 15 giugno si è svolta un’assemblea straordinaria che ha portato all’elezione del nuovo presidente, Vincenzo Patruno, eletto all’unanimità dal consiglio direttivo.

Patruno ha già definito i ruoli chiave all’interno della nuova dirigenza, conferendo la vicepresidenza a Antonio Rossi e Carlo Alberto Ruggieri, mentre i ruoli di segretario, tesoriere e addetto stampa sono stati affidati rispettivamente a Pietro Sasso, Roberto Mastrototaro e Nicola Papapicco.

Fanno parte del nuovo Consiglio Direttivo anche Vincenzo Bernocco, Francesco Brescia, Giacomo Cosmai, Giuseppe Dell’Olio e Vincenzo Porcelli.