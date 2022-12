Insidiosa trasferta per la Diaz, Cinco e Nettuno in casa

Diaz a Monopoli, Futbol Cinco ospita il Cus Bari mentre il Nettuno, l’Audax Rutigliano. E’ questo il programma delle tre biscegliesi che scenderanno in campo sabato 3 Dicembre con fischio d’inizio alle ore 16.00.

I biancorossi mettono nel mirino il secondo successo consecutivo contro l’Audace Monopoli nel decimo turno del campionato cadetto girone G. Per la Diaz una ghiotta occasione per ridurre il gap dalle squadre che la precedono considerando che si affronteranno Dream Team Palo del Colle e New Taranto rispettivamente prima e terza forza del girone. Non sarà un match semplice in quanto, la squadra monopolitana, occupa il quinto posto con 12 punti ed è reduce da due vittorie consecutive. La gara che si disputerà al “Tensostatico Comunale” di Monopoli, sarà diretta da Simone Petracca di Lecce coadiuvato da Vincenzo Buzzacchino di Taranto. Crono: Francesco Lovascio di Bari.

Rinvigorito dal successo esterno contro il Volare Polignano, il Futbol Cinco va a caccia di punti nel match del “Pala Cosmai” contro il Cus Bari valevole per la dodicesima giornata del massimo torneo regionale (penultima d’andata). Una gara da tripla considerando la necessità delle due contendenti di portare a casa l’intera posta in palio. Di fronte, il quarto peggior attacco contro la difesa più perforata. I biscegliesi infatti hanno siglato 39 gol mentre, la squadra barese ne ha subiti ben 66. I direttori di gara designati sono Gabriele Talucci di Taranto ed Alberto Vania di Barletta.

Chiude il programma il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora”, se la vedrà con l’Audax Rutigliano nell’undicesimo incontro del torneo serie C2 girone A. Le due squadre sono separate da due punti (11 per i biancazzurri e 13 per gli ospiti). I biscegliesi vogliono prolungare la striscia positiva casalinga invece, la squadra biancorossa punta al terzo successo di fila. Match affidato a Kevin Miolli di Bari.