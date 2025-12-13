Insidiosa trasferta in terra umbra per la Star Volley

Trasferta umbra per la Star Volley Bisceglie che nel decimo turno del campionato di Serie B1, in programma oggi alle ore 18, è ospite del Magione con l’obiettivo di conquistare altri tre punti per mantenersi ai vertici della classifica.

La sfida, però, è tutt’altro che agevole per le nerofucsia che si recano sul campo di una neopromossa molto competitiva, fin qui in grado di raccogliere ben 14 punti frutto di cinque vittorie e quattro sconfitte. Un cammino decisamente positivo che è valso alle umbre il sesto posto della graduatoria a sette lunghezze di ritardo dalle biscegliesi, favorite nel pronostico ma solo a patto di disputare una gara di altissimo livello. Coach Guadalupi è consapevole delle insidie e ha preparato il match con il massimo dell’attenzione possibile deciso ad allungare la serie positiva dopo la vittoria sul Modica dello scorso weekend. Sul fronte opposto, anche le padrone di casa sono in striscia positiva da due turni avendo vinto nettamente il derby contro Trestina e avendo violato il parquet del Pomezia per 1-3 nell’ultimo match disputato. Una formazione davvero complicata da affrontare quella guidata dal tecnico Fabio Bovari che vede nell’opposto Bellanca, la centrale Gresta, la palleggiatrice Guarino e il libero Lillacci i perni del proprio roster.

L’incontro tra Magione e Star Volley Bisceglie sarà diretto dalla coppia arbitrale toscana composta da Yuri Armelani e Federico Panaiia. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)