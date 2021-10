Insidia Lavello al “Ventura” per il Bisceglie Calcio

Ostico impegno tra le mura amiche del “Ventura” per il Bisceglie Calcio che, oggi pomeriggio alle ore 15, ospita i lucani del Lavello, terza forza del campionato, nel sesto appuntamento del campionato di Serie D.

I nerazzurri tornano a giocare in casa dopo quasi un mese in virtù dei lavori di manutenzione del terreno di gioco che hanno costretto Coletti e compagni a disputare il match con la Casertana sul neutro di Bitonto. Mister Rufini deve rinunciare al difensore centrale Marino, uscito nel corso della prima frazione nella gara di domenica scorsa contro il Nardò, ma può contare sull’ultimo arrivato Ligorio già inserito nella lista dei convocati nonostante sia approdato a Bisceglie solo nella giornata di martedì. Sempre assente il giovane Crisci che necessita di un lungo periodo di recupero dopo l’operazione al ginocchio al quale è stato sottoposto nelle scorse settimane.

Una partita davvero impegnativa attende i nerazzurri contro una compagine ambiziosa, capace di costruire una squadra di assoluto valore in estate e reduce da un momento molto favorevole come testimoniano i sei gol fatti contro l’unico subito negli ultimi due impegni di campionato. Nell’ultimo turno infatti il Lavello ha liquidato con estrema facilità il Nola superandolo per 4-0. Dal canto loro gli stellati contro il Nardò sono riusciti finalmente a sbloccarsi su azione anche se restano il peggior attacco del torneo con sole due reti segnate. Due gli ex di turno: il centrocampista nerazzurro Tuttisanti nella scorsa stagione in forza al Lavello e il direttore generale Angelo Angiolino che nella stagione 2018/19 ricoprì lo stesso ruolo nella compagine lucana. Ulteriore elemento di interesse della sfida sarà l’emozionante ricordo di Franco Pisicchio, attaccante nativo di Lavello e grande protagonista con la maglia nerazzurra, scomparso prematuramente il 2 gennaio 1994. La società biscegliese ha predisposto un momento in sua memoria durante il prepartita.

L’incontro sarà diretto dall’arbitro Stefano Giampietro di Pescara coadiuvato dagli assistenti Fabio Gentile di Teramo e Giuseppe Bosco di Lanciano. (FOTO: UFFICIO STAMPA A.S. BISCEGLIE)