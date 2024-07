Innesto di spessore per la Star Volley, in arrivo Jessica Panucci

Quarta operazione in entrata per la Star Volley che si aggiudica le prestazioni della laterale Jessica Panucci.

La schiacciatrice toscana ha debuttato giovanissima in serie A2 con il di Pontecagnano nella stagione 2010-2011 per poi scendere di categoria e farsi le ossa in B1 con le casacche di Marsala, Valdarno ed Olbia, Santa Teresa Riva e Altino.

A partire dalla stagione 2019-2020 la Panucci è ritornata a calcare i parquet di serie A2 vestendo le maglie di Baronissi, Cutrofiano, Marsala, Talmassons e Vicenza. Nell’ultima annata la Panucci ha fatto parte del Catania in serie B1.