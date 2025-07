Innesto da copertina per l’Unione Calcio: arriva l’argentino Emanuel Bocchino

Innesto da copertina per l’Unione Calcio Bisceglie: in difesa arriva l’argentino Emanuel Raúl Bocchino, classe 1987, reduce dall’ultima stagione alla Nuova Spinazzola.

Difensore centrale di lunga esperienza, Bocchino vanta un percorso internazionale che lo ha visto calcare i campi di Argentina, Spagna, Cipro e Italia. In carriera ha indossato le maglie di club di rilievo come Club Atlético Independiente e Huracán, militando nella massima serie argentina.

Nel corso dell’ultimo campionato di Eccellenza pugliese si è distinto come leader difensivo della formazione spinazzolese, contribuendo anche in zona gol con tre reti realizzate. La sua affidabilità ed efficacia nei duelli aerei lo rendono un profilo di spessore per la retroguardia di mister Rumma.

L’operazione si inserisce nel quadro delle mosse di mercato dell’Unione Calcio, impegnata nella definizione della rosa che affronterà la prossima stagione di Eccellenza, la numero undici consecutiva nella massima categoria regionale.