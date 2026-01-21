Innesto a centrocampo per l’Unione Calcio Bisceglie: preso Polo Capomaggio

Arrivano rinforzi per mister Rumma in vista del finale di stagione: l’Unione Calcio ufficializza l’acquisto del centrocampista argentino classe 2002 Polo Capomaggio.

Originario di La Plata, il neo-centrocampista azzurro è cresciuto tra il 2008 e il 2018 nel vivaio della squadra di casa, l’Estudiantes de La Plata, per poi muovere i primi passi da calciatore nel suo Paese natìo.

Arriva in Italia nel 2022, mettendosi in luce con la maglia del Montescaglioso Calcio, nell’Eccellenza lucana, per poi passare la stagione successiva tra le fila dello Jesina Calcio, nell’Eccellenza marchigiana, prima di tornare in Basilicata e vestire la maglia della CS Vultur.

Il ventitreenne argentino andrà a rinforzare la cintura mediana della squadra e sarà da subito arruolabile per i prossimi impegni di campionato, a partire dalla trasferta di Ugento di domenica prossima.