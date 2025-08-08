Indicazioni importanti dopo il primo test amichevole per l’Unione Calcio Bisceglie

L’Unione Calcio Bisceglie comincia a carburare in vista del debutto in campionato, fissato per il prossimo 31 agosto, mostrando sprazzi di buon calcio e idee già ben assimilate dal gruppo. Un’uscita molto positiva, quella andata in scena ieri allo stadio Giustavo Ventura nell’amichevole contro l’Under 19 del Barletta Calcio, terminata 6-1 per gli azzurri.

Unione Callcio che trova subito il vantaggio con Ferrero dopo tre minuti. Poi il pareggio ospite al 17′, con la retroguardia azzurra che ancora doveva prendere le misure. Ben sfruttate le corsie esterne, buon palleggio in mezzo al campo e punte coinvolte nel gioco: Con Ramos, Soldani e Ferrero l’Unione si scalda e inizia a raccogliere i frutti del lavoro. Nel secondo tempo calano leggermente i ritmi, ma la squadra continua a seguire i dettami tattici di mister Rumma e a provare tutto quello che è necessario in vista dei prossimi impegni ufficiali. Prima Fracchiolla e poi Saani chiudono la contesa per una squadra che ha dato sicuramente segnali positivi.