Inclusione e sport: successo per il 2° Trofeo Pump Track Bisceglie – FAUMCUP

A vincere sono stati tutti, senza distinzioni di categorie o cronometro. Domenica scorsa il circuito di via Amando Vescovo a Bisceglie ha ospitato il “2° Trofeo Pump Track Bisceglie – FAUMCUP”, una gara di ciclismo riservata ad atleti con disabilità intellettivo-relazionale. L’evento, organizzato dalla Polisportiva Cavallaro in collaborazione con FISDIR e FCI e sostenuto dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE, ha visto la partecipazione di oltre venti concorrenti che hanno dato vita a una giornata all’insegna dello sport e dell’inclusione.

Il progetto FAUMCUP, nato nel 2024 dalla sinergia tra Fondazione Allianz UMANA MENTE, Federazione Ciclistica Italiana e Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, permette a tutti gli atleti con disabilità intellettive – dalle categorie II1, II2, II3 e IIQ – di vivere il ciclismo in chiave agonistica. Un cambiamento significativo, che ha aperto le porte delle competizioni ufficiali a chi fino a poco tempo fa poteva partecipare solo in veste promozionale o dimostrativa.

L’edizione 2025, dopo le prime tappe regionali, proseguirà fino ai Campionati Italiani di Iseo e Bari. Non solo gare: FAUMCUP è anche occasione di crescita grazie ai ritiri collegiali organizzati dalla direttrice tecnica nazionale FCI Silvia Epis, che offrono a ragazzi e allenatori momenti di formazione e confronto.

“È stata una giornata bellissima, in cui i ragazzi hanno mostrato grinta e impegno, ma anche gioia e spirito di squadra – ha dichiarato Sabino Piccolo, organizzatore e direttore sportivo della Scuola di Ciclismo Gaetano Cavallaro. – Vederli abbracciarsi subito dopo la competizione è la dimostrazione che lo sport, prima di tutto, è condivisione”.

All’evento hanno preso parte diverse società pugliesi e una delegazione proveniente dal Lazio, a conferma della risonanza della manifestazione. Antonio Marinaro, delegato regionale FISDIR, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Questa non è stata solo una gara, ma un momento di inclusione che ha dato visibilità e dignità agli atleti, abbattendo barriere e valorizzando le capacità individuali”.

La premiazione finale, tra applausi ed emozioni, ha consacrato l’entusiasmo dei partecipanti, con il presidente FCI Puglia Tommaso De Palma che ha espresso gratitudine verso la Cavallaro e tutte le società coinvolte per l’impegno costante nel rendere lo sport accessibile a tutti.

Intanto cresce l’attesa per il Campionato Italiano di Pump Track, in programma sempre a Bisceglie il prossimo 21 settembre, che promette di regalare nuove emozioni sulle due ruote.